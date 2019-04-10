Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток
Их сняли с продажи и извинились.
Их сняли с продажи и извинились.
Британская сеть супермаркетов попала в крупный скандал. Специально к Пасхе они начали продавать в магазинах набор из трех съедобных утят из шоколада: молочного, белого и темного.
Все бы ничего, но каждому утенку производитель дал название.
Последняя подпись и стала причиной большого скандала: покупатели увидели в ней явный расизм и обрушились на супермаркет с претензиями и угрозами.
Магазину пришлось срочно снять с продажи спорный набор и официально извиниться перед покупателями. В компании объяснили, что надпись «гадкий» была связана исключительно со сказкой Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» (The Ugly Duckling).
Чуть позже шоколадные наборы вернули в супермаркеты, но уже без подписей.
Екатерина Гура