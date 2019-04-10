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12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский супермаркет обвинили в расизме из-за набора шоколадных уток

Их сняли с продажи и извинились.

Британская сеть супермаркетов попала в крупный скандал. Специально к Пасхе они начали продавать в магазинах набор из трех съедобных утят из шоколада: молочного, белого и темного.

Все бы ничего, но каждому утенку производитель дал название.

Светло-коричневый оказался «хрустящим» (crispy), белый — «пушистым» (fluffy), а темно-коричневый — «гадким» (ugly).

Последняя подпись и стала причиной большого скандала: покупатели увидели в ней явный расизм и обрушились на супермаркет с претензиями и угрозами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Магазину пришлось срочно снять с продажи спорный набор и официально извиниться перед покупателями. В компании объяснили, что надпись «гадкий» была связана исключительно со сказкой Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок» (The Ugly Duckling).

Чуть позже шоколадные наборы вернули в супермаркеты, но уже без подписей.

Екатерина Гура

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