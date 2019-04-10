Названы бюджетные маршруты для путешествия на майские праздники

Источник: CC0/Engin_Akyurt
Выходные дни в майские праздники 2019 года получились раздробленные: с 1 по 5 и с 9 по 12. При желании можно взять несколько дней отпуска и устроить себе настоящие долгие каникулы, либо отправиться в небольшое трехдневное путешествие. Для тех, кто не проводит время на даче с лопатой наперевес, мы подобрали несколько интересных бюджетных направлений внутри России и за ее пределами.
1. Тбилиси
Столица Грузии за последние годы превратилась в настоящий туристический город, где есть вся необходимая инфраструктура: гостиницы на любой вкус, заведения общепита разной направленности, удобный транспорт. Количество достопримечательностей и самобытной архитектуры зашкаливает, ну, а про вина и кухню, традиции и людей с широкой душой и говорить не будем, чтобы не казаться очевидными. В мае город особенно хорош — все утопает в зелени, температура воздуха около 20°.
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- Вид старых районов города, которые живописно лепятся уступами на склонах холмов, лучше наблюдать сверху, поднявшись по канатной дороге до древней крепости Нарикала на вершине холма. В пешей доступности — символичный памятник Матери, а внизу — квартал старых домов Сололаки.
- Недалеко от канатной дороги находятся старинные куполообразные серные бани, а немного поодаль — водопад и дом, выстроенный прямо на скале.
- Площадь Свободы — современный центр города, но буквально за углом опять начинаются старые улочки. Совсем рядом — затейливое здание Театра марионеток Резо Габриадзе, где можно каждый день наблюдать в башенке с часами кукольное представление «Цикл жизни».
Цены из расчета на семью из трех человек: перелет из Москвы обойдется примерно в 46 тысяч рублей, проживание на съемной квартире — 1200 руб/сут.
2. Самарканд
В мае в древнейшем городе Узбекистана, который был важнейшим звеном Великого Шелкового Пути, почти лето, температура около 24°. Солнечный город — словно ожившая восточная сказка, где минареты храмов и древние мавзолеи соседствуют с уютными чайханами и шумными базарами.
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- Регистан — городская площадь, украшенная старинными медресе XVII века. Отсюда пешком можно дойти до старого Сиабского рынка. За этими воротами начинается настоящий рай для гурмана, где на каждом шагу предлагают вкуснейшие горячие лепешки из тандыра, восточные сласти, ароматные специи и фрукты. Совет: здесь можно обменять рубли на местные сомы. Не забудьте, что на Востоке принято торговаться — это правило на рынке свято соблюдается.
- Исторические памятники XV века — усыпальницы Тамерлана и его любимой жены Биби-Ханым.
- Фабрика «Худжум» — своеобразный музей ковроткачества, где можно своими глазами увидеть весь процесс создания ковра ручной работы на традиционном ткацком станке.
Цены из расчета на семью из трех человек: перелет из Москвы — 39 тысяч рублей, проживание на съемной квартире — 1600 руб/сут.
3. Баку
В мае побережье Каспийского моря встречает туристов хорошей погодой, уже около 22°, однако нужно взять с собой теплую куртку и шапку — они пригодятся на смотровых площадках.
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- По Приморской набережной пешком можно добраться до старого города, обнесенного крепостной стеной. За ней — узенькие улочки, сохранившие облик начала прошлого века. Именно здесь снимали некоторые сцены «Бриллиантовой Руки». Недалеко возвышается древняя Девичья башня, на нее можно подняться и осмотреть сверху город.
- Приморский бульвар резко контрастирует по стилю со старыми кварталами — это центр города с ультрасовременной архитектурой. Весной тут очень зелено, повсюду цветники и места отдыха.
- Осмотреть панораму Баку удобно со смотровой площадки в Нагорном парке. Рядом возвышаются шпиль телецентра и небоскребы «Огненные башни» — символ черного золота страны.
- Центр Гейдара Алиева — еще одна футуристическая новостройка — проект Захи Хадид, удивляющий своими формами и инженерными решениями. Доехать до него можно на метро или такси.
Цены из расчета на семью из трех человек: перелет из Москвы — примерно 40 тысяч рублей, проживание на съемной квартире — 1100 руб/сут.
4. Ереван
Древний город у подножия библейской горы Арарат в мае уже отогрелся на солнце — здесь около 23°. Ереван идеален для короткого тура. В центре столицы Армении компактно соседствуют многие знаковые места, и обойти их можно за один день.
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- Верхний и нижний город соединяет огромная лестница «Большой каскад», обрамленная фонтанами, диковинными статуями и зеленью. Сверху открывается обзор всего города и гора Арарат.
- Любителей старины наверняка заинтересует экскурсия на окраину города в развалины древней крепости Эребуни, построенной до нашей эры.
- В художественной галерее Далан собрана интереснейшая коллекция картин и посуды, некоторые работы можно приобрести. За необычными сувенирами можно заглянуть на блошиный рынок «Вернисаж» в выходной день. Старинная церковь XVII века Святой Зоравор тоже находится в центре.
- В романтичном старинном парке Козерн можно отдохнуть в тишине около водопада с прудиком.
- Знаменитый Армянский коньяк стоит попробовать на коньячном заводе «Ной».
Цены из расчета на семью из трех человек: Семейный авиатур в Ереван из Москвы на первомай продолжительностью 3 дня обойдется минимум в 50 тысяч рублей (цены указаны на момент написания статьи).
5. Хельсинки
Весной северный город-порт преображается — на серых улицах начинают цвести нарциссы. Еще прохладно, около 13°, но в теплой куртке можно целый день ходить по набережным и площадям, иногда согревая себя чашкой кофе (или чего покрепче).
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- Осмотр приморского города начинается с главной набережной и пристани с многоэтажными круизными лайнерами. На площади расположился огромный блошиный рынок, где можно прикупить много чего интересного и угоститься финскими вкусностями. Отсюда же можно прокатиться на пароме до защитного бастиона XVIII века Суоменлинна.
- Недалеко от площади находится фонтан с забавными тюленями, венчает который самая любимая горожанами статуя — Аманда.
- 1 мая Хельсинки широко и весело отмечает праздник весны, труда и студентов — Banny. Площади украшены гроздьями воздушных шаров, а горожане надевают белые ученические фуражки. Только в этот день на улицах столицы разрешено распивать спиртное, этим все с удовольствием пользуются. В общем, проходит яркая и жизнерадостная маевка по-фински.
- До церкви Темппелиаукио, сооруженной в скале, придется ехать за город. Говорят, это странное сооружение обладает особой энергетикой.
Цена из расчета на семью из трех человек: перелет из Санкт-Петербурга обойдется примерно в 30 тысяч рублей, проживание на съемной квартире — 3300 руб/сут.
6. Автобусный тур по Прибалтике
Прокатиться на автобусе до соседних прибалтийских столиц удобнее из Санкт-Петербурга. И сразу попасть в средневековье — к вымощенным булыжником улочкам, домам с флюгерами, сказочным замкам и костелам с острыми шпилями.
- Рига. В рамках тура можно выбрать экскурсию с гидом или же самостоятельно побродить по старинным мостам и улицам, разглядывая остроконечные башни и крепостные стены. В центре города не забудьте сфотографировать памятник Бременским музыкантам и отыскать знаменитый «Кошкин дом». Стоит осмотреть коллекцию раритетных авто в Мотормузее и заглянуть в музей мореходства, расположенный в старинном Домском соборе.
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- Вильнюс. В столице Литвы сконцентрировано множество католических костелов и крепостей, где каждая башня хранит свою поразительную историю. Княжеский замок Тракай — словно иллюстрация из романов Вальтера Скотта. Чтобы туда добраться, придется переправиться на остров. Необычная икона Девы Марии в Острой Браме считается одной из самых почитаемых католических святынь города. От средневековья — к современности: на улице Ужупис можно выпить кофе в компании местной богемы, а в загородном парке Европы — полюбоваться на невероятные скульптуры и инсталляции.
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- Таллин. Кроме стандартных экскурсий по старым кварталам и замкам, в столице Эстонии можно отыскать несколько неисследованных маршрутов. Например, в старинной Ратушной аптеке воочию наблюдать, как лечили больных несколько веков назад. В гигантском музее-гидроаэропорте «Леннусадам» туристов ждет любопытнейшая коллекция военной техники, с уникальными экспонатами (есть даже ледокол и субмарина). Этно-музей под открытым небом Рокка-аль-Маре познакомит с историей, бытом и традиционными ремеслами, характерными для Эстонии.
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Цены из расчета на семью из трех человек: автобусный тур в три прибалтийские столицы с дорогой и проживанием в отеле обойдется примерно в 22 тысячи рублей на всех (внимание: цены указаны на момент написания статьи).
В России
7. Крым и Краснодарский край
Всем, кто за зиму катастрофически устал от морозов, срочно нужно отправиться в Крым или Краснодарский край, чтобы подзаправиться солнечной энергией, где температура уже 22°.
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Купаться в море еще рановато, а вот в открытых бассейнах с подогреваемой морской водой — самое время.
Цены из расчета на семью из трех человек: В низкий сезон можно найти семейные авиатуры от 27 тысяч руб.
8. Фестиваль «Русборг»
Одна из главных исторических реконструкций России, где можно попасть в мир рыцарских боев, а кроме того, отдохнуть в живописном месте у реки. Нынче баталии викингов в доспехах можно увидеть 11 мая. Подробности — на официальном сайте мероприятия.
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Бюджет на троих: на автобусе из Москвы (3600 рублей 3 места) до Липецка, далее на машине (расценки сервисов райдшеринга — 150 руб/место) до поселка Елецкий Елецкого района. Проживание: археологический парк «Аргамач», юрт-отель «Ставка Тамерлана» (2000 руб/сут.) или бюджетно — поставить палатку.
9. Фестиваль «Шермиции»
В Ростове-на-Дону 3 и 4 мая состоятся международные конные казачьи состязания. Программу мероприятия можно посмотреть тут.
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Бюджет на троих: проезд на автобусе из Москвы обойдется в 5 тысяч рублей. Проживание на съемной квартире 1100 руб/сут.
10. Парк «Этномир»
В Калужской области в майские праздники пройдут фестивали «Игры народов мира» и «Эпоха СССР». Туры, экскурсии, мастер-классы — обо всем подробно написано на сайте.
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Бюджет на троих: проезд из Москвы на маршрутном такси до станции «Балабаново» и далее на такси или фирменном экспрессе до парка «Этномир» обойдется примерно в тысячу рублей, а семейный входной билет — минимум в 1800 руб.
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