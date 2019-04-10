На аукционе Christie’s выставили уникальную диадему Фаберже
Раньше она принадлежала европейским монархам.
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Раньше она принадлежала европейским монархам.
Драгоценная тиара с аквамаринами и бриллиантами работы Фаберже выставлена в Лондоне на предаукционном показе Christie's. Сами торги состоятся 15 мая в Женеве.
Уникальное ювелирное изделие было изготовлено в 1904 году по заказу герцога
Эта уникальная тиара оценивается специалистами в 230−340 тысяч долларов, и организаторы торгов уверены, что борьба коллекционеров за нее будет нешуточной.
Екатерина Гура