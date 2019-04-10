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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

На аукционе Christie’s выставили уникальную диадему Фаберже

Раньше она принадлежала европейским монархам.

Драгоценная тиара с аквамаринами и бриллиантами работы Фаберже выставлена в Лондоне на предаукционном показе Christie's. Сами торги состоятся 15 мая в Женеве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уникальное ювелирное изделие было изготовлено в 1904 году по заказу герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца IV, который преподнес его своей невесте, принцессе Александре.

Эта уникальная тиара оценивается специалистами в 230−340 тысяч долларов, и организаторы торгов уверены, что борьба коллекционеров за нее будет нешуточной.

Екатерина Гура

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