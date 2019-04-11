Британки надели более трех килограммов одежды, чтобы не платить за перевес

Сезон отпусков уже близок, а потому некоторым отдыхающим, вероятно, пригодится забавный лайфхак 30-летней британки Натали Уинн. Девушка вместе с подругой Лиэнн Доэрти полетела на Канарские острова авиакомпанией Thomas Cook. Натали взяла с собой в отпуск чемодан ручной клади, но превысила допустимый вес почти на 3,5 килограмма.
Чтобы не переплачивать, девушки решили провернуть хитрый план и надели на себя более трех килограмм одежды из чемоданов.
Натали сумела натянуть семь платьев, две пары шорт, юбку, кардиган и две пары обуви. Примерно столько же надела и ее подруга.
Девушки отметили, что беспрепятственно попали в самолет, где под смех других пассажиров избавились от лишней одежды и переложили ее обратно в сумки.
Кстати, в авиакомпании находчивость девушек оценили и пообещали в ближайшее время увеличить норму допустимого веса ручной клади.