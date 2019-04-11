Как выглядит «шотландский Стоунхендж», выстроенный в форме креста (фото)
Сооружение, окутанное тайной.
Сооружение, окутанное тайной.
На острове Льюис в Шотландии находится удивительная и немного жуткая достопримечательность — мегалиты Калланиш. Это место часто называют «шотландским Стоунхенджем», и сходство между ними действительно есть.
Посередине сооружения находится монолит высотой около пяти метров, окруженный кольцом из 13 колонн, а уже от него в четыре стороны расходятся ряды вертикально стоящих глыб. Поэтому сверху это каменное сооружение напоминает крест с кругом посередине.
По данным исследователей, эта постройка появилась примерно 2,5 тысячи лет назад до нашей эры.
По одной из версий, Калланиш был святилищем культа Луны (раз в 19 лет лунный свет мог особым образом проникать сквозь камни внутрь круга). По другой версии, это место могло быть древним захоронением. А еще одна местная легенда гласит, что Калланиш — это люди, превращенные в камни за то, что они не хотели принять христианскую веру.
Как бы то ни было, это величественное сооружение до сих пор поражает воображение и внушает туристам трепет.
Екатерина Гура