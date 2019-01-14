Как выглядит «немецкий Стоунхендж» (фото)
Это самая древняя обсерватория в мире.
Это самая древняя обсерватория в мире.
В немецкой коммуне Гозек есть удивительное сооружение под названием Гозекский круг. Он состоит из нескольких концентрических рвов диаметром 75 метров и палисадных колец высотой около 2,5 метров с несколькими воротами в разных местах.
Необычное сооружение было обнаружено в 1991 году, но полномасштабные раскопки здесь провели лишь в 2002 году. Несколько лет спустя комплекс был восстановлен, и сейчас он имеет практически тот же самый вид, что и тысячи лет назад.
В ходе исследований археологи выяснили, что Гозекский круг имел строгую астрономическую ориентацию: его южные ворота точно совпадают с точками восхода и захода Солнца в дни зимнего солнцестояния. Это натолкнуло ученых на мысль, что комплекс был обсерваторией, а поскольку построили его не позднее 4900 года до нашей эры, то Гозекский круг можно смело назвать самой древней из известных на данный момент астрономических лабораторий в мире.
Гозекский круг часто называют немецким Стоунхенджем, но, по подсчетам ученых, построен он был на несколько тысяч лет раньше британского комплекса.
Археологи также выяснили, что сооружение в Гозеке было не только обсерваторией, но и местом проведения религиозных обрядов. При раскопках у
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