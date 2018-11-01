Археологи приблизились к разгадке главной тайны египетских пирамид
Они нашли приспособление, с помощью которого, возможно, строили пирамиду Хеопса.
Они нашли приспособление, с помощью которого, возможно, строили пирамиду Хеопса.
Археологи обнаружили обломки 4500-летней рампы, с помощью которой могла быть построена пирамида Хеопса.
Находка была сделана в древнем алебастровом карьере Хатнуб в Аравийской пустыне, сообщает издание Live Science. Предполагается, что конструкцию использовали для перемещения массивных камней по склону с использованием веревок и полозьев.
Сам карьер археологи обнаружили еще в конце 19 века. По их данным, он использовался с 3 тысячелетия до нашей эры до 300 года нашей эры. Это совпадает с приблизительной датой строительства пирамиды Хеопса — около 2600 года до нашей эры.
Древний пандус облегчал задачу рабочим, которым приходилось перемещать каменные блоки.
До сих пор ученым не до конца понятно, как были построены столь огромные сооружения, как пирамиды в Египте. Но это не единственная из загадок пирамид. Например, не так давно ученые выяснили, что конструкция этих сооружений позволяет им концентрировать электромагнитную энергию. Если ученые смогут повторить этот эффект на наноуровне, то придут к созданию более эффективных сенсоров и солнечных элементов.
Читайте также: