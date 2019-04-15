Школьница с Филиппин сшила себе выпускное платье и прославилась в соцсетях
Наряд получился роскошный.
Наряд получился роскошный.
17-летняя Сиара Гэн из филиппинского города
Сиара решила не покупать праздничное платье, а сшить его самостоятельно. Сначала она придумала фасон, затем сделала бумажный макет, а потом принялась за шитье, которое заняло у нее четыре дня.
Когда платье было готово, девушка решила украсить его и нарисовала на клиньях юбки более 80-ти ярких лилий.
Весь процесс изготовления платья, занявший ровно месяц, школьница поэтапно публиковала в соцсетях. А потому, когда финальный вариант был готов, Сиара отправилась на выпускной бал уже будучи знаменитой.
Пользователи оценили творческий подход и талант девушки и отметили, что из нее получился бы отличный дизайнер одежды.
Екатерина Гура