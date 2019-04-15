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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьница с Филиппин сшила себе выпускное платье и прославилась в соцсетях

Наряд получился роскошный.

17-летняя Сиара Гэн из филиппинского города Кесон-Сити в апреле 2019 года закончила католическую школу имени Святого Августина. К своему выпускному девушка начала готовиться заранее.

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Сиара решила не покупать праздничное платье, а сшить его самостоятельно. Сначала она придумала фасон, затем сделала бумажный макет, а потом принялась за шитье, которое заняло у нее четыре дня.

Когда платье было готово, девушка решила украсить его и нарисовала на клиньях юбки более 80-ти ярких лилий.

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Весь процесс изготовления платья, занявший ровно месяц, школьница поэтапно публиковала в соцсетях. А потому, когда финальный вариант был готов, Сиара отправилась на выпускной бал уже будучи знаменитой.

Пользователи оценили творческий подход и талант девушки и отметили, что из нее получился бы отличный дизайнер одежды.

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Екатерина Гура

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