Белорус сделал работающий музыкальный инструмент из бумаги (видео)
У него получился настоящий
У него получился настоящий
33-летний разработчик программного обеспечения Алексей Жолнер из Минска в свободное от работы время увлекается моделированием из картона и бумаги. Он создает удивительные функционирующие модели двигателей и транспортных средств целиком. Все эти конструкции Алексей публикует у себя на
Дело в том, что, используя принципы работы классического органа, конструктор собрал бумажный
Этот инструмент мужчина создал из бумаги, картона, воздушных шаров и стопки книг, а весь процесс занял у него месяц. Чтобы показать, на что способен этот удивительный музыкальный инструмент, Алексей исполнил на нем мелодию из мюзикла «Призрак оперы».
Екатерина Гура