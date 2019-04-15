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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Белорус сделал работающий музыкальный инструмент из бумаги (видео)

У него получился настоящий мини-орган.

33-летний разработчик программного обеспечения Алексей Жолнер из Минска в свободное от работы время увлекается моделированием из картона и бумаги. Он создает удивительные функционирующие модели двигателей и транспортных средств целиком. Все эти конструкции Алексей публикует у себя на YouTube-канале.

Но одна его работа кардинально отличается от всех остальных.

Дело в том, что, используя принципы работы классического органа, конструктор собрал бумажный мини-орган, на котором можно играть музыкальные произведения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот инструмент мужчина создал из бумаги, картона, воздушных шаров и стопки книг, а весь процесс занял у него месяц. Чтобы показать, на что способен этот удивительный музыкальный инструмент, Алексей исполнил на нем мелодию из мюзикла «Призрак оперы».

Екатерина Гура

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