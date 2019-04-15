Опубликованы редкие снимки советских военачальников в домашней обстановке
Министерство обороны России совместно с Фондом памяти полководцев Победы показало уникальные фотографии из семейных архивов советских маршалов и генералов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Министерство обороны России совместно с Фондом памяти полководцев Победы показало уникальные фотографии из семейных архивов советских маршалов и генералов.
На фотографиях военачальники представлены не на полях сражений и не в мундирах с орденами, а в домашней обстановке, в кругу близких людей, на отдыхе и за любимыми занятиями.
Некоторые кадры из семейных альбомов полководцев ранее никогда не публиковались.