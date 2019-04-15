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Показаны редкие снимки полководцев Победы в домашней обстановкеНекоторые фотографии из семейных альбомов полководцев ранее никогда не публиковались
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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы редкие снимки советских военачальников в домашней обстановке

Министерство обороны России совместно с Фондом памяти полководцев Победы показало уникальные фотографии из семейных архивов советских маршалов и генералов.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На фотографиях военачальники представлены не на полях сражений и не в мундирах с орденами, а в домашней обстановке, в кругу близких людей, на отдыхе и за любимыми занятиями.

Некоторые кадры из семейных альбомов полководцев ранее никогда не публиковались.

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