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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скорбь по Нотр-Даму: художники со всего мира отреагировали на пожар в соборе

Настоящая культурная трагедия.

15 апреля 2019 года всемирно известный собор Парижской Богоматери был разрушен пожаром. Нотр-Дам-де-Пари с его богатой историей и готической архитектурой стал символом города с момента постройки в 1345 году.

Пожарные пытались справиться с огнем на протяжении почти 12 часов — за это время полностью сгорели крыша и шпиль.

К счастью, главные ценности собора практически не пострадали, в том числе коллекция горгулий, розовые витражные окна и бесценные реликвии внутри собора, которые священники успели вынести.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, на восстановление Нотр-Дама уйдет около 5 лет.

Всего за полтора дня на его реконструкцию были собраны пожертвования более чем на 1 миллиард евро.

Художники со всего мира отреагировали на новость о пожаре своим творчеством и отдали дань уважения самому знаменитому парижскому собору.

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Екатерина Гура

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