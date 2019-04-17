Скорбь по Нотр-Даму: художники со всего мира отреагировали на пожар в соборе
Настоящая культурная трагедия.
Настоящая культурная трагедия.
15 апреля 2019 года всемирно известный собор Парижской Богоматери был разрушен пожаром.
Пожарные пытались справиться с огнем на протяжении почти 12 часов — за это время полностью сгорели крыша и шпиль.
К счастью, главные ценности собора практически не пострадали, в том числе коллекция горгулий, розовые витражные окна и бесценные реликвии внутри собора, которые священники успели вынести.
Всего за полтора дня на его реконструкцию были собраны пожертвования более чем на 1 миллиард евро.
Художники со всего мира отреагировали на новость о пожаре своим творчеством и отдали дань уважения самому знаменитому парижскому собору.
Екатерина Гура