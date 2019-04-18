Россиянка стала «открытием» престижного фотоконкурса
Она рассказала историю подружек из Башкортостана, которые не догадываются, что у них общий отец.
Она рассказала историю подружек из Башкортостана, которые не догадываются, что у них общий отец.
Карина Бикбулатова из России заняла третье место в категории «Открытие» на престижном международном конкурсе Sony World Photography Awards.
23-летняя россиянка родом из Уфы представила жюри серию снимков «Две параллели — 10». Это история двух подружек из Башкортостана, которые не догадываются, что у них общий отец.
Фотографом года был назван 35-летний Федерико Борелла из Италии. В серии снимков «Пять градусов» фотограф из Болоньи рассказывает о самоубийствах в индийском штате Тамиланд, вызванных самой суровой засухой за 140 лет.
Всего были названы победители в 10 номинациях («Архитектура», «Креатив», «Пейзаж», «Портрет», «Спорт» и другие). В конкурсе приняли участие фотографы из 195 стран, они представили почти 326 тысяч работ.
Анна Лысенко
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