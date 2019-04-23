Журналисты 20 лет назад предсказали, как будет выглядеть Дэвид Бекхэм

Пользователь Twitter по имени Йен Уокер поделился с подписчиками забавной картинкой. Перебирая старые спортивные журналы, он наткнулся на любопытное издание FourFourTwo за май 1998 года.
Там журналисты пытались угадать, как будет выглядеть в 2020 году тогда еще начинающая звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм, которому на тот момент было 23 года.
По прогнозам журналистов, Бекхэм должен носить монобровь, смешную прическу «сосульками» и лишиться парочки зубов.
Пользователи соцсети пришли в восторг от этого снимка. Одни отмечали бурную фантазию журналистов из прошлого, а другие в шутку уточнили, что у Бекхэма есть еще ровно год, чтобы «скатиться» и соответствовать прогнозу.