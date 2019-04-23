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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналисты 20 лет назад предсказали, как будет выглядеть Дэвид Бекхэм

«Немного» не угадали.

Пользователь Twitter по имени Йен Уокер поделился с подписчиками забавной картинкой. Перебирая старые спортивные журналы, он наткнулся на любопытное издание FourFourTwo за май 1998 года.

Там журналисты пытались угадать, как будет выглядеть в 2020 году тогда еще начинающая звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм, которому на тот момент было 23 года.

По прогнозам журналистов, Бекхэм должен носить монобровь, смешную прическу «сосульками» и лишиться парочки зубов.

Нашел старый номер журнала FourFourTwo за 1998 год. Вот как, по их мнению, Дэвид Бекхэм должен выглядеть в 2020 году.

Пользователи соцсети пришли в восторг от этого снимка. Одни отмечали бурную фантазию журналистов из прошлого, а другие в шутку уточнили, что у Бекхэма есть еще ровно год, чтобы «скатиться» и соответствовать прогнозу.

Если это так, то у него будет трудный год впереди
Вы должны признать, что они оказались очень близки к правде.

Екатерина Гура

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