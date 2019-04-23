Дрон снял «шествие» горбатых китов (видео)
Удивительные кадры с высоты птичьего полета сделаны на Гавайях.
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Удивительные кадры с высоты птичьего полета сделаны на Гавайях.
Не менее 8 горбатых китов попало на видео у побережья Гавайев.
Впечатляющее видео с помощью беспилотника снял Мэтью Швейцер около Лахайны в Западном Мауи.
Скорее всего, киты только начали миграцию на север. Каждый год они преодолевают тысячи километров, чтобы добраться от Гавайев до вод Аляски. Это самое длинное расстояние, на которое мигрируют млекопитающие на Земле.
В настоящее время в северной части Тихого океана насчитывается около 6000 горбатых китов, которые мигрируют по трем разным маршрутам.
Анна Лысенко
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