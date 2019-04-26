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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музыкант сыграл на гитаре с помощью миксера (видео)

Получилось очень эффектно.

23-летняя начинающая рок-звезда Себастьян Грау из бельгийского города Либрамон вполне может претендовать на звание одного из самых креативных музыкантов в мире.

Себастьян сыграл мелодию из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» на гитаре — но не рукой, а включенным кухонным миксером.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мелодия получилась на удивление похожей. Сам музыкант объяснил, что давно хотел сделать творческий эксперимент с гитарой и бытовыми приборами. И миксер показался ему самым подходящим для этого предметом.

Екатерина Гура

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