18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музыкант сыграл на гитаре с помощью миксера (видео)
Получилось очень эффектно.
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Получилось очень эффектно.
23-летняя начинающая
Себастьян сыграл мелодию из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» на гитаре — но не рукой, а включенным кухонным миксером.
Мелодия получилась на удивление похожей. Сам музыкант объяснил, что давно хотел сделать творческий эксперимент с гитарой и бытовыми приборами. И миксер показался ему самым подходящим для этого предметом.
Екатерина Гура