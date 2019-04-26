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18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Модель и визажист из России перевоплощается в звезд и героев мультфильмов

Выглядит это очень профессионально.

21-летняя россиянка под ником Jules Gudkova — настоящая звезда соцсетей. В одном Instagram на нее подписаны более 80 тысяч человек.

Девушка с 15 лет увлекается косплеем и сейчас достигла высочайшего мастерства.

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Кажется, для нее нет невыполнимых задач. Jules может стать похожей на любого персонажа фильма, мультфильма или видеоигры, а пол и возраст героев для нее абсолютно не имеют значения.

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Екатерина Гура

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