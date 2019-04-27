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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый: сестры Тутанхамона захватили власть в Египте

Они разделили трон между собой.

Правлению Тутанхамона в Египте предшествовало одновременное царствование его двух старших сестер.

С такой теорией выступила египтолог Валери Анжено из Квебекского университета, сообщает Phys.org.

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Гробница Тутанхамона

Как известно, фараон Эхнатон, предполагаемый отец или дед Тутанхамона, умер, когда мальчику было 4−5 лет. Наследник был слишком мал, чтобы сесть на трон. Править Египтом стала царица-регент. По одной версии, это была супруга Эхнатона Нефертити. По другой — Меритатон, старшая из шести дочерей Нефертити и Эхнатона.

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Анжено провела анализ многочисленных надписей и символов, который подсказал, что две дочери Эхнатона захватили власть после его смерти. Браки между близкими родственниками и многоженство среди правителей Египта были обычной практикой. Эхнатон женился на собственной дочери Меритатон, чтобы укрепить ее статус для дальнейшего правления. Но существуют надписи, которые указывают, что фараон ухаживал и за другой дочерью — Нефернефруатон-ташерит.

По словам египтолога, эти две женщины стали одновременно править Египтом после смерти отца, взяв общее тронное имя. Так продолжалось, пока Тутанхамону не исполнилось 10 лет. Только тогда он взошел на престол.

Работа Анжено была представлена ​​на ежегодной конференции Американского центра изучения Египта (ARCE) и была хорошо принята коллегами.

Анна Лысенко

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