15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый: сестры Тутанхамона захватили власть в Египте
Они разделили трон между собой.
Правлению Тутанхамона в Египте предшествовало одновременное царствование его двух старших сестер.
С такой теорией выступила египтолог Валери Анжено из Квебекского университета, сообщает Phys.org.
Как известно, фараон Эхнатон, предполагаемый отец или дед Тутанхамона, умер, когда мальчику было 4−5 лет. Наследник был слишком мал, чтобы сесть на трон. Править Египтом стала
Анжено провела анализ многочисленных надписей и символов, который подсказал, что две дочери Эхнатона захватили власть после его смерти. Браки между близкими родственниками и многоженство среди правителей Египта были обычной практикой. Эхнатон женился на собственной дочери Меритатон, чтобы укрепить ее статус для дальнейшего правления. Но существуют надписи, которые указывают, что фараон ухаживал и за другой дочерью —
По словам египтолога, эти две женщины стали одновременно править Египтом после смерти отца, взяв общее тронное имя. Так продолжалось, пока Тутанхамону не исполнилось 10 лет. Только тогда он взошел на престол.
Работа Анжено была представлена на ежегодной конференции Американского центра изучения Египта (ARCE) и была хорошо принята коллегами.
Анна Лысенко
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