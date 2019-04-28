10:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США взрывом снесли часть теплоэлектростанции (видео)
Демонтаж занял считанные секунды.
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Демонтаж занял считанные секунды.
В Массачусетсе демонтировали два охладителя тепловой электростанции высотой больше 150 метров.
Две огромные конструкции превратились в гору щебня буквально за считанные секунды. Построили эти охладители совсем недавно — в 2012 году. Собственникам они обошлись в 600 млн долларов.
ТЭС «Брайтон-Пойнт» в округе Соммерсет была запущена в 1963 году. Ее закрыли в 2017-м
Бывшую ТЭС превратят в многофункциональный объект. В частности, здесь разместят ветряную электростанцию.
Check out this exclusive close-up film of this morning’s awesome blast at the Brayton Point Power Station from our friends @hkd_blue https://t.co/aD1B2G6cIB pic.twitter.com/V1e1ZugJjC— demolitionnews (@demolitionnews) 27 апреля 2019 г.
Анна Лысенко
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