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10:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США взрывом снесли часть теплоэлектростанции (видео)

Демонтаж занял считанные секунды.

В Массачусетсе демонтировали два охладителя тепловой электростанции высотой больше 150 метров.

Две огромные конструкции превратились в гору щебня буквально за считанные секунды. Построили эти охладители совсем недавно — в 2012 году. Собственникам они обошлись в 600 млн долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

ТЭС «Брайтон-Пойнт» в округе Соммерсет была запущена в 1963 году. Ее закрыли в 2017-м из-за высоких затрат на поддержку устаревшего оборудования, низких цен на электроэнергию и протестов экологов. Это была последняя угольная ТЭС в штате Массачусетс.

Бывшую ТЭС превратят в многофункциональный объект. В частности, здесь разместят ветряную электростанцию.

Анна Лысенко

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