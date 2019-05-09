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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)

Ожидается, что в шествии примут участие около 700 тысяч человек.

В этом году акция «Бессмертный полк», приуроченная к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, проходит уже в восьмой раз.

Телеканал «Россия 1» ведет прямую трансляцию шествия «Бессмертного полка».

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Шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, началось в столице в 15:00 возле станции метро «Динамо». Дальше колонна пойдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площади, где разделится на две части. Одна пойдет по Большому Москворецкому мосту, другая — по Москворецкой набережной.

    Напомним, что впервые акция «Бессмертный полк» состоялась в Томске в 2012 году. С тех пор шествия проходят по всей России, а также за рубежом.

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