17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые изобрели противоядие от ожога медузы-убийцы
Яда одной морской осы достаточно, чтобы убить 60 человек.
Исследователи из Сиднейского университета обнаружили противоядие от смертельного ожога самой ядовитой медузы на земле.
Результаты их работы опубликованы в Nature Communications.
Щупальца кубомедузы Chironex fleckeri, известной также как морская оса, сплошь покрыты стрекательными клетками, которые содержат очень сильный яд. Ожоги вызывают мучительную боль и некроз кожи. Если доза яда большая, в течение нескольких минут наступает остановка сердца.
Яда одной медузы достаточно, чтобы убить 60 человек. Это делает морскую осу самой опасной медузой в Мировом океане и одним из самых опасных животных на планете.
Команда исследователей в Сиднейском университете изучала работу яда морской осы, чтобы понять, как он вызывает боль. Используя новые методы редактирования генома CRISPR, они быстро определили, как этот яд убивает человеческие клетки. В качестве «посредника» ему требуется холестерин. Ученые применили одно из уже известных средств для блокировки холестерина и так открыли антидот. Он блокирует боль и некроз в течение 15 минут после контакта.
Препарат уже прошел тестирование на образцах человеческих клеток и мышах. Ученые продолжают тесты, чтобы узнать, помогает ли средство от сердечного приступа, вызванного ядом морской осы.
Анна Лысенко
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