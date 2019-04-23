Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский после итогов выборов сразу же сменил позицию по РФ
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Елену Захарову поздравляют с беременностью
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть
Певица Согдиана с трудом скрывает округлившийся живот
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Новая волна автокраж: у машин срезают глушители
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в сияющем платье Versace
73-летний Петросян позабавил сеть «футболкой с загадкой»
Крошечные трусы русской Кардашьян не оставили места для фантазий
Чем обернется для России победа Зеленского
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США поймали доисторическую рыбу весом 77 килограммов

Она похожа на аллигатора.

У жителя из Оклахомы выдалась незабываемая рыбалка — мужчине удалось поймать миссисипского панцирника весом 77 кг.

Рыбу длиной два метра Захари Саттерфилд выудил из озера Тексома с помощью стрел с гарпуном. Втащить гигантский улов в лодку ему помогли два друга.

Миссисипский панцирник, или аллигаторовая щука — древнее животное, появившееся примерно 50 млн лет назад. С тех пор оно практически не изменилось. Передней частью тела существо напоминает аллигатора, а задней — рыбу. Животное встречается в Северной и Центральной Америке и может достигать 130 кг.

Захари Саттерфилд гордится тем, что он защитник природы. Он разрешил местным биологам изучить рыбу и собрать данные для важного исследования.

Анна Лысенко

Читайте также

Суд потребовал импичмента Порошенко
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
Первая подлодка — носитель «Посейдонов» спущена на воду
Певица МакSим попала в аварию
В Израиле выпал снег (видео)
Спорт
«Кость не выдержала»: жуткая травма ученицы Тутберидзе Бронзовый призер взрослого чемпионата России по фигурному катанию Алена Косторная раскрыла подробности травмы, из-за которой снялась с юниорского первенства мира
Hi-Tech
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали Это грозит серьезными неприятностями
Авто
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео) По предварительным данным, у новомодного транспортного средства загорелся аккумулятор
Кино
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт» Актрисе Ольге Машной не понравился сделанный командой телепроекта ремонт в ее квартире
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ
Дети
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть Младшему сыну Кейт Миддлтон 23 апреля исполняется год
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь