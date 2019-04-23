В США поймали доисторическую рыбу весом 77 килограммов
Она похожа на аллигатора.
Она похожа на аллигатора.
У жителя из Оклахомы выдалась незабываемая рыбалка — мужчине удалось поймать миссисипского панцирника весом 77 кг.
Рыбу длиной два метра Захари Саттерфилд выудил из озера Тексома с помощью стрел с гарпуном. Втащить гигантский улов в лодку ему помогли два друга.
Миссисипский панцирник, или аллигаторовая щука — древнее животное, появившееся примерно 50 млн лет назад. С тех пор оно практически не изменилось. Передней частью тела существо напоминает аллигатора, а задней — рыбу. Животное встречается в Северной и Центральной Америке и может достигать 130 кг.
Захари Саттерфилд гордится тем, что он защитник природы. Он разрешил местным биологам изучить рыбу и собрать данные для важного исследования.
Анна Лысенко
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