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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В «день неприятностей» к Земле приблизится астероид

Так близко небесное тело приближается к нам примерно раз в тысячу лет.

Астрономы спрогнозировали приближение к Земле астероида Апофис диаметром около 325 метров.

Он пройдет на расстоянии 31 тыс. км от Земли в апреле 2029 года. Это будет пятница 13-е, «день неприятностей», но столкновение с небесным телом Земле не грозит, уверяют исследователи.

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Ученые получат уникальный шанс лучше исследовать астероиды вблизи.

«Это волнующее событие, потому что такой большой объект приближается к нам примерно раз в тысячу лет», — объяснил Ричард Бинзел из Массачусетского технологического института.

Увидеть астероид в небе невооруженным глазом смогут около 2 миллиардов жителей Земли.

Анна Лысенко

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