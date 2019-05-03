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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли организмы, которые дышат мышьяком

Их количество будет расти.

Источник: Reuters

Мышьяк — смертельный яд для большинства живых существ, но исследователям из Вашингтонского университета удалось обнаружить микроорганизмы в тропической зоне Тихого океана, которые дышат этим веществом.

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Их исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Команда проанализировала образцы морской воды из Тихого океана, собранные у побережья Мексики на глубине, на которой практически отсутствует кислород. В этой прослойке обитают микроорганизмы, которые приспособились использовать какие-то другие химические элементы для метаболизма.

Наиболее распространенными альтернативами для кислорода являются азот или сера. Но ученые подозревали, что микроорганизмы могут использовать и мышьяк. Анализ ДНК доказал, что некоторые микроорганизмы используют молекулы на основе мышьяка для получения энергии из пищи. Таких существ менее 1% от общей численности микробов в океане.

Биологи считают, что эта стратегия является пережитком. В период, когда на Земле только возникла жизнь, кислорода было мало как в воздухе, так и в океане. Ранние формы жизни должны были получать энергию, используя другие элементы, такие как мышьяк.

С изменением климата, когда количество кислорода будет уменьшаться, процент микроорганизмов, дышащих мышьяком, будет расти, говорят ученые.

Анна Лысенко

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