12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли организмы, которые дышат мышьяком
Их количество будет расти.
Мышьяк — смертельный яд для большинства живых существ, но исследователям из Вашингтонского университета удалось обнаружить микроорганизмы в тропической зоне Тихого океана, которые дышат этим веществом.
Их исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Команда проанализировала образцы морской воды из Тихого океана, собранные у побережья Мексики на глубине, на которой практически отсутствует кислород. В этой прослойке обитают микроорганизмы, которые приспособились использовать
Наиболее распространенными альтернативами для кислорода являются азот или сера. Но ученые подозревали, что микроорганизмы могут использовать и мышьяк. Анализ ДНК доказал, что некоторые микроорганизмы используют молекулы на основе мышьяка для получения энергии из пищи. Таких существ менее 1% от общей численности микробов в океане.
С изменением климата, когда количество кислорода будет уменьшаться, процент микроорганизмов, дышащих мышьяком, будет расти, говорят ученые.
Анна Лысенко
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