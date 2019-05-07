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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник рисует винтажные постеры по мотивам известных песен

За три года он создал более ста иллюстраций.

Американский художник и сценарист Тодд Алькотт уже несколько лет ведет свой блог в Instagram, в котором публикует винтажные постеры и обложки старых книг. Казалось бы, ничего удивительного, но есть одно но.

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Эти постеры Алькотт рисует сам по мотивам самых известных песен Дэвида Боуи, Queen, Beatles, Боба Дилана и многих других, в том числе современных исполнителей. Иногда иллюстрации вдохновлены сюжетом песни, а иногда — только ее названием.

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За три года художник нарисовал более ста винтажных постеров, на каждый из которых он потратил лишь несколько часов.

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Екатерина Гура

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