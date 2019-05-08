15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Аллигатор нырнул в бассейн к туристам на курорте в США (видео)
Они выходят к людям только в сезон дождей.
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Они выходят к людям только в сезон дождей.
Неожиданный гость появился на одном из курортов в Южной Каролине. Прямо в бассейн к отдыхающим там нырнул огромный аллигатор.
На помощь туристам пришли спасатели, которые вытащили рептилию специальным сачком, а затем доставили аллигатора в безопасное место, где выпустили на волю.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а туристы, снимавшие происходящее на телефоны, получили незабываемые кадры.
Екатерина Гура