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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аллигатор нырнул в бассейн к туристам на курорте в США (видео)

Они выходят к людям только в сезон дождей.

Неожиданный гость появился на одном из курортов в Южной Каролине. Прямо в бассейн к отдыхающим там нырнул огромный аллигатор.

Во время загрузки произошла ошибка.

На помощь туристам пришли спасатели, которые вытащили рептилию специальным сачком, а затем доставили аллигатора в безопасное место, где выпустили на волю.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а туристы, снимавшие происходящее на телефоны, получили незабываемые кадры.

Екатерина Гура

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