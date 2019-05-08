16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Норвегии превращает грязные машины в произведения искусства (видео)
На создание одного шедевра из пыли у него уходит целый день.
Дино Томич из норвежского города Нутодден уже давно радует подписчиков своего Instagram необычными художественными экспериментами. Помимо рисования в традиционных техниках, Томич создает картины непривычными способами.
Но на этом его творческие эксперименты не закончились. В конце апреля 2019 года Томич увлекся рисованием на грязном стекле автомобилей.
С помощью специальной кисточки художник изобразил на заднем стекле часть Сикстинской капеллы, а именно знаменитый фрагмент «Сотворение Адама».
Помимо этого, Томич рисовал на стекле Железного человека из вселенной Marvel и Национальный Монумент с бюстами американских президентов с горы Рашмор.
Екатерина Гура