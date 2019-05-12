11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В итальянском лесу натянули сети для воды (фото)
Это необычная инсталляция.
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Это необычная инсталляция.
Художник Джон Грейд создал необычную инсталляцию «Резервуар» в итальянском парке
Он растянул между соснами большие сети, задание которых — собирать капли дождя или росы. Когда скапливается достаточно влаги, они превращаются в ослепительные «канделябры». Завороженные зрелищем посетители уже делятся снимками инсталляции в соцсетях.
Каждый «резервуар» состоит из 5 тысяч ячеек, в которых скапливается вода. В сухом виде сеть весит 32 кг, а когда набирает воду, вес достигает 363 кг.
По словам Грейда, главной задачей было сделать так, чтобы в сетке не запутывались птицы. Он протестировал с командой несколько вариантов и выбрал самый безопасный. Опасения оказались напрасны: пернатых отпугивает яркое сияние капель.
Анна Лысенко
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