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11:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В итальянском лесу натянули сети для воды (фото)

Это необычная инсталляция.

Художник Джон Грейд создал необычную инсталляцию «Резервуар» в итальянском парке ленд-арта Arte Sella в провинции Тренто.

Он растянул между соснами большие сети, задание которых — собирать капли дождя или росы. Когда скапливается достаточно влаги, они превращаются в ослепительные «канделябры». Завороженные зрелищем посетители уже делятся снимками инсталляции в соцсетях.

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Каждый «резервуар» состоит из 5 тысяч ячеек, в которых скапливается вода. В сухом виде сеть весит 32 кг, а когда набирает воду, вес достигает 363 кг.

По словам Грейда, главной задачей было сделать так, чтобы в сетке не запутывались птицы. Он протестировал с командой несколько вариантов и выбрал самый безопасный. Опасения оказались напрасны: пернатых отпугивает яркое сияние капель.

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Анна Лысенко

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