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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы нашли звезду-пришельца

Ее химический состав оказался нетипичным для Млечного Пути.

Звезда J1124+4535 в созвездии Большой Медведицы оказалась «межгалактическим пришельцем», говорится в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.

Впервые она была обнаружена китайским спектроскопом LAMOST в 2015 году. Анализ данных спектра показал, что у звезды необычно низкое содержание магния.

В 2017 году японский телескоп «Субару» сделал новые снимки J1124+4535. Анализ данных спектра высокого разрешения подтвердил низкое содержание кальция, кремния, титана и магния, а также показал высокое содержание европия.

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Астрономическая обсерватория Синлун, Китай

Химический состав звезды оказался нетипичным для звезд Млечного Пути, но он схож с составом звезд в соседних карликовых галактиках — Драконе, Киле, Печи, Секстанте, Скульпторе и других.

Исследователи предположили, что звезда сформировалась в карликовой галактике и выжила при ее столкновении с Млечным Путем. Как известно, наша галактика образовалась в результате столкновения и поглощения меньших галактик. В будущем Млечный Путь тоже ждет как минимум одно столкновение.

Данные о новой звезде помогут ученым находить «звезды-пришельцы» в будущем.

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Телескоп «Субару» японской Национальной астрономической обсерватории, Гавайи

Анна Лысенко

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