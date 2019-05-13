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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таец с помощью подручных средств превратился в героев «Игры престолов»

Минимум денег и максимум смекалки.

Житель Таиланда Ануча «Ча» Саенчарт с 2013 года увлекается косплеем. Он не тратится на дорогие костюмы, аксессуары и грим, а просто проявляет фантазию.

Популярных героев кино, мультфильмов и видеоигр Саенчарт копирует с помощью подручных средств. Свой блог он назвал соответствующе — «Low Cost Cosplay» («Дешевый косплей»).

Вдохновленный выходом последнего сезона популярного сериала HBO «Игра престолов», Ануча решил перевоплотиться в нескольких героев фантастической саги. И в этом ему помогли ватные палочки, маркер и старый рваный ботинок.

Lonelyman and his horse paint by Repaint

Опубликовано Lowcostcosplay Среда, 8 мая 2019 г.

Lonelyman and his right-hand

Опубликовано Lowcostcosplay Вторник, 7 мая 2019 г.

Lonelyman and his cotton buds Game of Thrones

Опубликовано Lowcostcosplay Среда, 1 мая 2019 г.

Lonelyman and his shoe

Опубликовано Lowcostcosplay Воскресенье, 21 апреля 2019 г.

Lonelyman and his candy and keyboard

Опубликовано Lowcostcosplay Понедельник, 15 апреля 2019 г.

Екатерина Гура

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