12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
На МКС показали, как выглядит молодая Луна из космоса
Снимок сделан над Японским морем.
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Снимок сделан над Японским морем.
Экипаж Международной космической станции сфотографировал растущий полумесяц прямо над лимбом Земли.
Фотография была сделана в начале орбитального восхода солнца, который происходит каждые 90 минут. На переднем плане видна часть одной из солнечных батарей МКС. Сама станция в это время находилась над Японским морем.
Сейчас на МКС находятся шесть астронавтов, из них двое — россияне: Олег Кононенко и Алексей Овчинин. В июне трое из членов экипажа вернутся на Землю.
Анна Лысенко
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