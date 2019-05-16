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10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец поймал осьминога размером с себя

Гиганта отправили на рынок в столицу.

Британец Джош Перкс из Бриксхэма поймал огромного осьминога длиной около 1,9 метра.

Необычный улов был сразу доставлен в Лондон, где Перкс торгует рыбой.

Гигант на снимке — Bathypolypus arcticus, или североатлантический осьминог, которые обитают на глубине от 200 до 600 метров, где вода редко прогревается выше 6 градусов Цельсия. Самое интересное, что обычно такие осьминоги — довольно маленькие. Их вес редко превышает 45 граммов, а длина щупалец составляет 8−10 см.

Перкс находкой не удивлен. Он регулярно делится фотографиями огромной рыбы и других существ, которые попадаются ему на крючок. Как-то он поймал рыбу тюрбо возрастом 80 лет и гигантского морского черта.

Анна Лысенко

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