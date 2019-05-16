12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: павлиний паук манипулирует светом
Так его окрас становится еще привлекательнее для самок.
Павлиний паук использует крошечные «линзы» и другие способы манипуляции светом, чтобы казаться ярче и заметнее, установили ученые.
Австралийские
Команда исследователей из Гарвардского, Йельского, Боннского университетов и Университета Дании изучали пауков под электронным микроскопом. Им уже было известно, что желтые и красные цвета павлиньего паука вызваны пигментацией, а пурпурные и черные — волосяными чешуйками.
Рассмотрев черные чешуйки, они обнаружили уникальную неровную структуру. Ученые воспроизвели ее в компьютерной симуляции и обнаружили, что с ее помощью пауки «манипулируют» светом, максимально уменьшая отражение лучей.
Благодаря этой «технологии» черные зоны на брюшке пауков отражают только 0,5% света. Это делает эти участки еще темнее и одновременно подчеркивает интенсивность соседних цветов.
Пауки — не единственные существа, которые «научились» манипулировать светом. Похожее свойство есть у перьев райских птиц.
Анна Лысенко
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