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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: павлиний паук манипулирует светом

Так его окрас становится еще привлекательнее для самок.

Павлиний паук использует крошечные «линзы» и другие способы манипуляции светом, чтобы казаться ярче и заметнее, установили ученые.

Австралийские пауки-скакуны рода Maratus известны своей очень яркой окраской. Они используют ее, чтобы привлечь внимание самок. Maratus — известные «ловеласы» с необычным брачным поведением. Они выполняют перед избранницами особый танец, поднимая ноги и брюшко. В это время цветной узор на их брюхе становится еще ярче, а черные полосы — еще заметнее.

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Команда исследователей из Гарвардского, Йельского, Боннского университетов и Университета Дании изучали пауков под электронным микроскопом. Им уже было известно, что желтые и красные цвета павлиньего паука вызваны пигментацией, а пурпурные и черные — волосяными чешуйками.

Рассмотрев черные чешуйки, они обнаружили уникальную неровную структуру. Ученые воспроизвели ее в компьютерной симуляции и обнаружили, что с ее помощью пауки «манипулируют» светом, максимально уменьшая отражение лучей.

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Благодаря этой «технологии» черные зоны на брюшке пауков отражают только 0,5% света. Это делает эти участки еще темнее и одновременно подчеркивает интенсивность соседних цветов.

Пауки — не единственные существа, которые «научились» манипулировать светом. Похожее свойство есть у перьев райских птиц.

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Анна Лысенко

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