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17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

У древних римлян нашли «заплаточный» метод ремонта дорог

Открытие сделали на улицах Помпеев.

Источник: Eric Poehler/UMassA

Древние римляне использовали расплавленное железо для ремонта улиц.

Неизвестный ранее метод ремонта древнеримских дорог описала команда американских исследователей в American Journal of Archaeology.

Открытие удалось сделать на древних улицах Помпеев. Пепел и лава в результате извержения Везувия в 79 г. н.э. не только уничтожили город, но и законсервировали многие объекты. Археологи постоянно делают здесь новые открытия.

Источник: Eric Poehler/UMassA

Многие из улиц Помпеев были вымощены камнем, но со временем колеса тележек разрушали их, образуя глубокие ямы или колеи. Ремонт был дорогим и трудоемким процессом.

Ученые обнаружили, что римляне растапливали железо или шлак с высоким содержанием железа и заливали им дыры на самых важных улицах города. Если яма была большой, туда добавляли мелкие камни и черепки.
Источник: Eric Poehler/UMassA

Как именно они доводили железо до нужной температуры и где это происходило, остается загадкой. Металл нужно было нагреть до 1100−1600 градусов Цельсия. Ученые обнаружили на камнях капли случайно пролитого железа. Это значит, что «заплаточный» материал переносили. Вероятно, этим занимались рабы.

Сейчас ученые анализируют состав железа, чтобы определить регион, в котором оно добывалось.

Анна Лысенко

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