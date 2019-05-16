17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
У древних римлян нашли «заплаточный» метод ремонта дорог
Открытие сделали на улицах Помпеев.
Древние римляне использовали расплавленное железо для ремонта улиц.
Неизвестный ранее метод ремонта древнеримских дорог описала команда американских исследователей в American Journal of Archaeology.
Открытие удалось сделать на древних улицах Помпеев. Пепел и лава в результате извержения Везувия в 79 г. н.э. не только уничтожили город, но и законсервировали многие объекты. Археологи постоянно делают здесь новые открытия.
Многие из улиц Помпеев были вымощены камнем, но со временем колеса тележек разрушали их, образуя глубокие ямы или колеи. Ремонт был дорогим и трудоемким процессом.
Как именно они доводили железо до нужной температуры и где это происходило, остается загадкой. Металл нужно было нагреть до 1100−1600 градусов Цельсия. Ученые обнаружили на камнях капли случайно пролитого железа. Это значит, что «заплаточный» материал переносили. Вероятно, этим занимались рабы.
Сейчас ученые анализируют состав железа, чтобы определить регион, в котором оно добывалось.
Анна Лысенко
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