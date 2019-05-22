15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые готовы провозгласить новую эпоху человечества
Осталось одобрение последней инстанции.
Термин «антропоцен» для обозначения современной эпохи на Земле находится в полушаге от официального утверждения.
Его введение одобрила специально созванная рабочая группа ученых Anthropocene Working Group. Теперь дело за последними инстанциями. Когда «антропоцен» одобрит Международная комиссия по стратиграфии и ратифицирует Международный союз геологических наук, новая эпоха будет официально принята.
Термин «антропоцен» появился в 1980-е годы. Его начал использовать эколог Юджин Стормер, говоря о том, как человеческая деятельность необратимо изменила облик планеты. С 2000-х годов слово подхватил Нобелевский лауреат Пауль Крутцен.
До сих пор «антропоцен» использовали неофициально.
В 2008 году геологи заговорили о том, чтобы нанести антропоцен на геохронологическую шкалу рядом с такими терминами, как палеоцен, эоцен, плейстоцен и другими. Несколько лет назад были собраны для этого специальные комиссии, состоящие из авторитетных ученых.
29 членов Anthropocene Working Group проголосовали за официальное введение «антропоцена» и точку отсчета новой эпохи — 1950-е годы. Четыре человека проголосовали против.
Для антропоцена характерно вымирание большого числа видов, увеличение уровня углекислого газа в атмосфере Земли, испытания ядерных бомб, применение химических удобрений, накопление в природе чужеродных материалов — пластика, стекла, металлического алюминия, железобетона и других.
Анна Лысенко
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