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17:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит страна, не загрязняющая Землю (фото)

По закону, не менее 60 процентов ее территории должно быть покрыто лесами.

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Королевство Бутан, расположенное между Индией и Китаем, поглощает из атмосферы в три раза больше углекислого газа, чем вырабатывает.

Это одна из нескольких стран в мире, имеющих негативный углеродный след, а также единственное государство на Земле, защищающее свои леса на уровне Конституции.

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Страна, сопоставимая по размеру с Молдавией или Швейцарией, окаймлена Гималаями на севере и северо-западе. Более 50% ее земель расположено выше 3 км над уровнем моря, 20% покрыто ледниками и вечными снегами. И все же Бутан невероятно зеленый. По закону, не менее 60% его территории должно быть покрыто лесами. В 1999 году страна запретила экспорт лесоматериалов.

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Уход за деревьями — часть национальной культуры Бутана. В 2015 году сотня бутанцев даже установила мировой рекорд, посадив почти 50 тысяч деревьев за один час.

В стране активно используют гидроэнергетику, а количество транспорта на нефтепродуктах сведено до минимума. Большинство жителей занято в лесном или сельском хозяйстве.

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К 2020 году сельскохозяйственную отрасль сделают органической на 100%, а к 2030 — безотходной.

Чтобы не вредить окружающей среде, Бутан даже ограничил поток туристов, установив въездную пошлину в 250 долларов за человека.

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Хотя страна и занимает ведущую позицию в борьбе с глобальным потеплением, она очень уязвима из-за его последствий. Обильные дожди нередко вызывают наводнения и оползни, что угрожает гидроэнергетическому комплексу Бутана.

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Несколько дней назад Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН обнародовала доклад, в котором сделала «последнее предупреждение» жителям Земли. По словам ученых, уже через 12 лет мир может перешагнуть критическую черту, когда последствия глобального потепления станут необратимыми. Эксперты призвали правительства всех стран мира пойти на беспрецедентные меры, чтобы удержать глобальное потепление на определенном уровне.

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