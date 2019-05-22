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20:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Забавный пес испортил фото и стал звездой соцсетей

Идеальная фотобомба.

Пользователь Reddit с ником Canuchangeusernames опубликовала на ресурсе забавное фото, которое моментально стало вирусным и распространилось по соцсетям. А все благодаря идеальной фотобомбе.

Девушка пояснила, что хотела сделать милое фото своей пятимесячной дочки, но неожиданно в кадре появился ее пес, который очень удивился происходящему. И все эмоции красочно отразились на его морде.

The best photo bomb, am I right??? U/canuchangeusernames ?

Опубликовано The Pet's Den Среда, 22 мая 2019 г.

Некоторые пользователи решили, что снимок был отредактирован в фотошопе, а собака была вставлена из другого фото. Но автор утверждает, что не обрабатывала снимок, а поделилась тем, что было на самом деле.

Екатерина Гура

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