The best photo bomb, am I right??? U/canuchangeusernames ?Опубликовано The Pet's Den Среда, 22 мая 2019 г.
20:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Забавный пес испортил фото и стал звездой соцсетей
Идеальная фотобомба.
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Идеальная фотобомба.
Пользователь Reddit с ником Canuchangeusernames опубликовала на ресурсе забавное фото, которое моментально стало вирусным и распространилось по соцсетям. А все благодаря идеальной фотобомбе.
Девушка пояснила, что хотела сделать милое фото своей пятимесячной дочки, но неожиданно в кадре появился ее пес, который очень удивился происходящему. И все эмоции красочно отразились на его морде.
The best photo bomb, am I right??? U/canuchangeusernames ?Опубликовано The Pet's Den Среда, 22 мая 2019 г.
Некоторые пользователи решили, что снимок был отредактирован в фотошопе, а собака была вставлена из другого фото. Но автор утверждает, что не обрабатывала снимок, а поделилась тем, что было на самом деле.
Екатерина Гура
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