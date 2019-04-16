В Австралии обнаружили барана-«единорога»

Австралийский бизнесмен Майкл Фостер около шести лет помогает местным фермерам продавать и покупать сельхозпродукцию. В апреле 2019 года в одном из хозяйств он увидел необычного барашка, который был очень похож на единорога.
Присмотревшись повнимательнее, Майкл заметил, что у животного все-таки два рога, но один из них не развился до конца.
По словам бизнесмена, хозяева не оценили своего барана «по достоинству» и хотели его зарезать на мясо, но Майкл выкупил «единорога», и теперь намерен сделать из него настоящую звезду.
Необычный барашек получил имя Джоуи, а его новый хозяин начал рассказывать о нем соседям, знакомым и журналистам.
Майкл уверен, что Джоуи вполне может стать мировой знаменитостью, ведь мало кто откажется от знакомства с «единорогом».