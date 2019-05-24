17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф попросил разных художников нарисовать его портретные снимки
Получилось очень креативно.
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Получилось очень креативно.
Французский фотограф Мэтью Штерн уже успел прославиться в соцсетях своими интересными экспериментами. Он часто фотографирует с помощью старых линз или использует необычные техники съемок. Но в этот раз Мэтью скооперировался с разными художниками со всего мира и попросил их нарисовать сделанные им портреты в их собственной технике.
В итоге за месяц у Штерна получилось собрать 16 портретов, написанных в разных стилях. Все иллюстрации и оригинальные снимки он объединил в небольшое видео, которое опубликовал на своем канале в YouTube.
Екатерина Гура