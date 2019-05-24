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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф попросил разных художников нарисовать его портретные снимки

Получилось очень креативно.

Французский фотограф Мэтью Штерн уже успел прославиться в соцсетях своими интересными экспериментами. Он часто фотографирует с помощью старых линз или использует необычные техники съемок. Но в этот раз Мэтью скооперировался с разными художниками со всего мира и попросил их нарисовать сделанные им портреты в их собственной технике.

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В итоге за месяц у Штерна получилось собрать 16 портретов, написанных в разных стилях. Все иллюстрации и оригинальные снимки он объединил в небольшое видео, которое опубликовал на своем канале в YouTube.

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Екатерина Гура

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