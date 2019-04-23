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12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Москвич нарисовал граффити на человеческом лице (видео)

Это может стать трендом.

Московский художник Евгений Чес нарисовал граффити на лице модели.

Создать основу для рисунка ему помогала мастер мейкапа Mary Dav.

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«Я впервые попробовал косметические пигменты для рисования», — рассказал художник.

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Чес известен экспериментальными работами в уличном искусстве. Одна из самых известных — серия рисунков на целлофане, натянутом между деревьями. Эту технику он называет CelloGraff.

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Лицо в качестве холста для своих творений использует и блогер RJ из Великобритании. Она создает на своем лице невероятные сюрреалистические картины.

А вот визажист Энни Томас из США оживляет с помощью макияжа знаменитых персонажей современных мульсериалов.

Анна Лысенко

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