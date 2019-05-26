Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказались задержанные в ДНР украинские силовики
В Россию пришли снегопады: дороги и школы закрыты (фото)
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
«У меня толстые ноги»: Бузова показала фото в бикини
Как обновить ванную без капитального ремонта: простые советы
Сколько стоит одно домогательствоПочему «дело Вайнштейна» закончилось мировым соглашением
Задействованы истребители: Ан-12 Украины принудительно посадили
Развлечения Собчак испугали поклонников
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Украинцы публично сожгли российский флаг
Суперджет получил 30 пробоин при полёте из Москвы
«От женщин мне нужна любовь»: главные романы Ленни Кравица
Чем российская эстрада обязана 50-летней Анжелике Варум
Самая дорогая проститутка рассказала о тайнах публичного дома
Обвиняемая в смерти Круга жена назвала брак пыткой
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях нашли мужчин-русалок (фото)

Существуют ли русалки-мужчины и как они выглядят? Этот вопрос задают многие дети. Такие персонажи точно существуют в мультфильмах, а с недавних пор — и в соцсетях.

25-летний Крис из Германии с детства очарован героями сказок и мифов. Его любимым мультфильмом была «Русалочка». Родители относились к этому с неодобрением.

Сейчас Крис устраивает «русалочьи» фотосессии в бассейнах и на пляжах и делится снимками в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один мужчина-русалка живет в Айове. 30-летний Марино увлекается мифологией. «Примерно полгода назад я узнал о возможности “превратиться” в русалку и сразу же запланировал это для себя», — рассказывает он.

Вскоре Марино приобрел силиконовый хвост. Этот аксессуар недешевый — его стоимость достигает сотен долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы плавать в виде русалки, нужно иметь хорошую физическую форму. Хвост может весить до 20 кг, погружаться с ним в бассейн не рекомендуют без определенной подготовки. Нужно быть отличным пловцом и владеть техниками задержки дыхания.

«Когда ты долго в тяжелом силиконовом хвосте, ноги начинают болеть, как сумасшедшие, потому что лодыжки все время в неестественном положении. Но оно того стоит», — утверждает Крис.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Во время загрузки произошла ошибка.
Тренер канадцев не удивлен, что Россия не вышла в финал ЧМ
Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Захарова порассуждала о неуязвимости американской валюты
Быков: сборная Финляндии прыгнула выше головы, обыграв россиян
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму Из чего состоял «ядерный дождь»?
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
«Узбекский ответ “Ладе”» бросит вызов Toyota Camry Как стало известно журналистам, марка Ravon, возвращаясь на российский рынок, решила сделать ставку на нишевые модели
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фото двухэтажной квартиры в Бутово: на окраинах Москвы тоже неплохо
Популярные темы на «Детях»
Как приобщить мужа к ребенку заново? 373
Муки совести 179
Козлик 2 продолжение 123
Сколько времени на домашние задания? 117
Леди
«У меня толстые ноги»: Бузова показала снимок в бикини Звезда смутила фолловеров откровенным снимком.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь