10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях нашли мужчин-русалок (фото)
Существуют ли
25-летний Крис из Германии с детства очарован героями сказок и мифов. Его любимым мультфильмом была «Русалочка». Родители относились к этому с неодобрением.
Сейчас Крис устраивает «русалочьи» фотосессии в бассейнах и на пляжах и делится снимками в соцсетях.
Еще один
Вскоре Марино приобрел силиконовый хвост. Этот аксессуар недешевый — его стоимость достигает сотен долларов.
Чтобы плавать в виде русалки, нужно иметь хорошую физическую форму. Хвост может весить до 20 кг, погружаться с ним в бассейн не рекомендуют без определенной подготовки. Нужно быть отличным пловцом и владеть техниками задержки дыхания.
«Когда ты долго в тяжелом силиконовом хвосте, ноги начинают болеть, как сумасшедшие, потому что лодыжки все время в неестественном положении. Но оно того стоит», — утверждает Крис.
Анна Лысенко
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