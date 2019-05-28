16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превращает бытовые предметы в загадочные произведения искусства
Работы, на которые нужно смотреть дважды.
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Работы, на которые нужно смотреть дважды.
Художник Бас ван Виринген из Амстердама создает необычные скульптуры, которые он собирает из предметов, окружающих нас в повседневной жизни.
В своей серии работ под названием Everything is Something, Nothing is Something too («Все является
В его работах знакомые вещи теряют свое обычное предназначение и становятся
Екатерина Гура