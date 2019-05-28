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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превращает бытовые предметы в загадочные произведения искусства

Работы, на которые нужно смотреть дважды.

Художник Бас ван Виринген из Амстердама создает необычные скульптуры, которые он собирает из предметов, окружающих нас в повседневной жизни.

В своей серии работ под названием Everything is Something, Nothing is Something too («Все является чем-то, ничто — тоже») он превращает такие бытовые предметы, как гвозди, линейки и розетки в интригующие произведения искусства.

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В его работах знакомые вещи теряют свое обычное предназначение и становятся чем-то забавным или сюрреалистичным.

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Екатерина Гура

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