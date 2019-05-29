17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи засняли, как аист принес птенцам еду и съел ее сам (видео)
Продолжение истории.
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Продолжение истории.
В начале мая СМИ облетели кадры, снятые камерой видеонаблюдения на одной из вышек электростанции в Амурской области. Аисты свили там гнездо, и во время масштабного пожара
Сейчас биологи показали продолжение этой истории. Птенцы уже вылупились и заметно повзрослели, а в объектив камеры на этот раз попал и их отец.
Кормилец принес в гнездо детям рыбу, но, видимо, сам проголодался и решил съесть улов самостоятельно прямо на глазах у голодных птенцов.
Екатерина Гура