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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биологи засняли, как аист принес птенцам еду и съел ее сам (видео)

Продолжение истории.

В начале мая СМИ облетели кадры, снятые камерой видеонаблюдения на одной из вышек электростанции в Амурской области. Аисты свили там гнездо, и во время масштабного пожара аист-мать продолжала высиживать свое потомство, несмотря на бущующий под ней огонь.

Сейчас биологи показали продолжение этой истории. Птенцы уже вылупились и заметно повзрослели, а в объектив камеры на этот раз попал и их отец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кормилец принес в гнездо детям рыбу, но, видимо, сам проголодался и решил съесть улов самостоятельно прямо на глазах у голодных птенцов.

Екатерина Гура

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