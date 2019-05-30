11:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как птицы воспринимают цвета
Различать одни цвета для птиц в ходе эволюции оказалось важнее, чем другие.
Птицы способны различать оттенки оранжевого и красного цветов, но часто терпят неудачу в случае с голубым и зеленым.
Такие данные получили исследователи из Университета Дьюка (США) в ходе экспериментов. Их выводы опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.
Долгое время считалось, что категориальное восприятие цвета свойственно только человеку. Мы делим спектр на разные цвета и оттенки, и для каждого имеется свое название. Но оказалось, что «категоризировать» цвета могут и птицы.
Ученые провели эксперименты с зебровыми амадинами. Птицам «предложили» найти зернышки, спрятанные под цветными дисками. Еда всегда находилась под диском, окрашенным в два цвета. Под однотонными дисками зернышек не было. Птицы с легкостью находили лакомство.
Исследователи заметили, что птицы без проблем различали двухцветные диски, если те были окрашены в теплые тона спектра — желтый, оранжевый, красный. Здесь птицы различали до 8 оттенков. Хуже обстояло дело с холодными цветами — синим, голубым, зеленым. В этой части спектра амадинам удавалось отличить только несколько основных цветов.
Ученые предложили несколько объяснений такой «избирательности». По одной из версий, различать одни цвета для птиц в ходе эволюции оказалось важнее, чем другие. Например, у самцов зебровых амадинов клювы окрашены в цвета от оранжевого до бордового. Самки отдают предпочтение птицам с
Анна Лысенко
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