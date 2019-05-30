Семья, получившая остров в свое распоряжение, сбежала оттуда через месяц

Весной 2019 года компания Bardsey Island Trust провела конкурс на должность смотрителя острова Бардси, расположенного у побережья Северного Уэльса. Победитель должен был не просто жить на острове и ухаживать за ним, но и следить за животными на местной ферме.
Среди 50 кандидатов оргкомитет выбрал семью фермеров — 44-летнего Неда и 45-летнюю Софи Шеррер из Уэльса, которые получили остров в свое распоряжение на три года. А вдобавок к нему и отличную зарплату в 20 тысяч долларов на человека. Вместе с супругами на сказочный Бардси отправились жить и их дети — 10-летний сын Сэм и 12-летняя дочь Роуан.
Но все пошло не так с самого начала. Как только семья ступила на остров, их младший сын вывихнул ногу и сильно поранился о камень. На следующий день Софи вызвала спасателей и вместе с детьми отправилась в больницу Уэльса.
На Барси остался лишь Нед, который не только должен был самостоятельно вести фермерское хозяйство, но и обслуживать туристов, которые очень часто наведываются на остров.
Дело в том, что Барси — большая достопримечательность, известная под названием «Остров 20 тысяч святых».
На его территории находятся руины аббатства Святой Марии, и, по легенде, там похоронен сам король Артур. Так что гости сюда приезжают большими группами почти ежедневно.
В таком бешеном темпе Нед прожил лишь месяц, после чего связался с организаторами конкурса и попросил разрешить ему покинуть остров. Сейчас на это место уже ищут новых людей.