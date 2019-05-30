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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экологи сняли на видео кормление мангустов в заповеднике

Очень милое зрелище.

Сотрудники Фонда дикой природы Харнаса в Намибии сняли забавный ролик во время кормления мангустов. Их в заповеднике насчитывается около 30 особей, и, судя по видео, в момент съемки они все были очень голодны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из сотрудников, кормивший животных, позвал мангустов на обед звуком «Пррр», и всей компанией они понеслись к еде.

Екатерина Гура

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