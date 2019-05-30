17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экологи сняли на видео кормление мангустов в заповеднике
Очень милое зрелище.
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Очень милое зрелище.
Сотрудники Фонда дикой природы Харнаса в Намибии сняли забавный ролик во время кормления мангустов. Их в заповеднике насчитывается около 30 особей, и, судя по видео, в момент съемки они все были очень голодны.
Один из сотрудников, кормивший животных, позвал мангустов на обед звуком «Пррр», и всей компанией они понеслись к еде.
Екатерина Гура