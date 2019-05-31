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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мальчик, съевший лайм в Кремле, стал новым героем соцсетей

Непередаваемые эмоции.

Накануне в Кремле состоялся торжественный вечер, на котором президент России Владимир Путин вручал многодетным семьям ордена «Родительская слава». После официальной части там же был организован банкет, во время которого и прославился присутствующий на торжестве мальчик.

За столом он решил попробовать кусочек кислого лайма, и в этот момент на его лице отразилась вся гамма эмоций.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже этот же малыш снова попал в объектив оператора, когда ел с ножа икру. В этот раз его реакция также была очень выразительной.

Екатерина Гура

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