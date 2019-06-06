13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый-самый Пушкин: 8 ярких фактов о поэте и его наследии
6 июня 1799 года родился Александр Пушкин. К 220-летнему юбилею приводим несколько «самых-самых» фактов о поэте.
По генеалогической легенде, дворянский род Пушкиных восходит к «мужу честну» Ратше, или Ратиславу Степану — холопу великого киевского князя Всеволода Ольговича, который жил в первой половине XII века. Ссылки на Ратшу позволяли Пушкину указывать своё шестисотлетнее дворянство.
Самым известным произведением Пушкина, которое читали россияне, является «Сказка о царе Салтане», показал опрос ВЦИОМ. 85% россиян читали ее в школьном возрасте. На втором месте «Евгений Онегин», а на третьем — «Руслан и Людмила».
Количество памятников Пушкину в мире точно не подсчитано. Называют цифры от 270 до 700. Их можно увидеть в каждом уголке земного шара — Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии.
«Эталонный» памятник поэту создал скульптор Александр Опекушин. Это его работа возвышается в центре Москвы на Пушкинской площади. Она была установлена 6 июня 1880 года.
Сложно представить, но скульптура могла выглядеть совсем иначе. В конкурсе на первый памятник поэту участвовало около 50 работ. Да и сам Опекушин долго дорабатывал проект: пытался изобразить задумчивость поэта, менял расположение шляпы и положение пальцев.
Существует много знаменитых портретов Пушкина. Некоторые из них — прижизненные. Сам поэт оценил картину Ореста Кипренского, написанную в 1827 году. «Себя как в зеркале я вижу», — похвалил Пушкин работу русского художника в стихе. К сожалению, Кипренский так и не узнал об этих строках. Стих долгое время не печатался.
По одной из версий, клетчатый шотландский плед Пушкин набросил в память о писателе Вальтере Скотте. На портрете также запечатлен отличный маникюр поэта. Длинный ноготь на мизинце был знаком того, что он вступил в масонскую ложу.
Мастер Михаил Маслюк к 180-летию со дня рождения Пушкина изготовил три
Последний прямой потомок поэта по мужской линии проживает в Бельгии. Александру Александровичу Пушкину 77 лет. Его супруга
Если сложилось так, что ваша фамилия — Пушкин, редко кто из россиян устоит перед искушением назвать сына Александром. Например, только в Москве проживают 42 полных тезки классика русской литературы.
Имя поэта увековечено и в космосе. Один из астероидов главного пояса носит название 2208 Pushkin. Свой оборот вокруг Солнца этот астероид совершает за 5,76 земных года. А на Меркурии именем Пушкина назван один из кратеров. Это самые далекие и к тому же нерукотворные «памятники» гению.
Анна Лысенко
Читайте также