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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Помолвочное кольцо в честь питона озадачило пользователей сети

Снимок довольно незамысловатого помолвочного кольца стал вирусным в соцсетях. Все дело в странной истории, которая стоит за этим украшением.

Анонимная невеста поделилась снимком помолвочного кольца в одной из англоязычных групп, посвященных подготовкам к свадьбе. Небольшое украшение изготовлено из вольфрама со вставкой из оникса.

Оказалось, женщина живет со своим женихом уже 13 лет. За это время они успели не только обзавестись общим имуществом, но и родить восьмерых детей. Самому старшему из них 9 лет.

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Отпраздновать свадьбу паре мешала сложная финансовая ситуация. Но теперь, когда жених получил повышение, они наконец запланировали пышное торжество.

В качестве помолвочного кольца женщина попросила украшение, которое будет напоминать ей о домашнем любимце — питоне по имени Оникс. Оказывается, Оникс утонул в озере за домом. «Или уплыл, мы не уверены», — уточнила невеста.

И фотография, и стоящая за ней история стали вирусными. Пользователи отмечают, что это «самая странная история из когда-либо рассказанных в группе». Некоторые сомневаются в ее правдивости. Но большинство сочувствует утрате: «Так жаль, что он утонул. Это ужасно».

Анна Лысенко

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