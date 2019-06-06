17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древние китайские фрески оказались отражены в современной моде
Все новое — это хорошо забытое старое.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Все новое — это хорошо забытое старое.
Сотрудники исследовательской академии города Дуньхуана в провинции Ганьсу на
На протяжении нескольких лет музейные работники активно сотрудничают с Колледжем моды и дизайна при университете Дунхуа.
Вместе они исследуют костюмы, изображенные на росписях, и пытаются популяризировать одежду, аксессуары, а также отдельные элементы и узоры, внедряя их в коллекции современных китайских дизайнеров.
Кстати, чтобы сделать фрески более современными и популярными, сотрудники академии также выпустили музыкальный альбом и мультфильм.
Екатерина Гура