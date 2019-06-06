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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древние китайские фрески оказались отражены в современной моде

Все новое — это хорошо забытое старое.

Сотрудники исследовательской академии города Дуньхуана в провинции Ганьсу на северо-западе Китая придумали, как повысить интерес общественности к тысячелетним настенным росписям в Гротах Могао.

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На протяжении нескольких лет музейные работники активно сотрудничают с Колледжем моды и дизайна при университете Дунхуа.

Вместе они исследуют костюмы, изображенные на росписях, и пытаются популяризировать одежду, аксессуары, а также отдельные элементы и узоры, внедряя их в коллекции современных китайских дизайнеров.

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Кстати, чтобы сделать фрески более современными и популярными, сотрудники академии также выпустили музыкальный альбом и мультфильм.

Екатерина Гура

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