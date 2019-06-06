19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
21-летняя американка побила мировой рекорд, посетив все страны мира
Сейчас девушка готовит документы для Книги рекордов Гиннеса.
Лекси Элфорд из Калифорнии получила звание самой молодой путешественницы, посетившей все страны мира. В конце мая она вернулась из поездки в Северную Корею, которая была ее последней непосещенной страной.
Сейчас Лекси готовит документы для официальной регистрации своего достижения в Книге рекордов Гиннеса. До этого самым молодым путешественником, объехавшим все страны, считался 24-летний Джеймс Асквит.
По словам Лекси, путешествовать она начала еще в раннем детстве, так как ее родители были туристическими агентами. А потому к 18 годам девушка уже посмотрела 72 страны, включая ОАЭ и Камбоджу.
В связи с юным возрастом путешественницы ее подписчики часто интересуются финансовой стороной вопроса. Лекси отвечает, что все свои поездки оплачивает сама: она начала работать с 12 лет, а потому к началу своих путешествий уже успела накопить приличную сумму.
Девушка рассказывает, что иногда ей помогают туристические компании и гостиницы за рекламу в ее блоге.
Что касается стран, то, по словам Лекси, больше всего трудностей возникало в Западной и Центральной Африке
Кстати, в Северную Корею американка попасть не смогла, но, по правилам Книги рекордов Гиннеса, посещение Пханмунджома в Объединенной зоне безопасности между Северной и Южной Кореей засчитывается как посещение КНДР.
Екатерина Гура